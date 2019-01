Ordonanta Teodorovici nu va fi nicicum modificata. Valcov acuza BNR de recordurile euro

Nu dam inapoi. Ordonanta nu va fi abrogata sau modificata

Aceasta OUG s-a vrut o "corectie" pentru banci si firmele "care se lacomesc", sustine Valcov."Ordonanta 114 a facut o corectie. ROBOR probabil va ajunge in curand unde trebuie sa fie, sub 2%. Am luat in considerare tentativele de presiune ale bancilor, darSa vedem concret. Cand intra mai putin euro in tara, valoarea lui creste. Noi suntem in situatie inversa. Investitiile straine au fost mai mari, au intrat in tara mai multi euro. Au intrat 4,4 miliarde de euro fonduri europene. Iesirile au fost mai putine ca in 2017. Deficitul comercial nu are nicio diferenta in aceste luni fata de altele, media a fost aceeasi. De nicaieri vine. Ce poate Guvernul sa garanteze este ca e o problema de scurta reglata. Anul acesta se va regla", a declarat Valcov, duminica seara, intr-o emisiune la Antena3 Cu aceasta ocazie, consilierul premierului a atacat din nou Banca Nationala, de data aceasta acuzand-o pentru recordurile negative inregistrate in aceasta luna de cursul euro.. Romanii nu au fost stresati cand luau imprumuturi cu 7% dobanda si la depozite aveau 1%? Romanii nu au fost nervosi pe lacomia acestor banci care 30 de ani au dus-o bine in Romania? Trebuie taiata macaroana firmelor care se lacomesc. Acest proces nu s-a terminat.", a spus Valcov."Acest nivel al ROBOR, cand exista lichiditate, trebuie sa coboare. Au existat astfel de momente si in aceasta luna, dar din intamplare a venit cineva si le-a luat pe toti si ROBOR nu a scazut. BNR a venit si i-a luat. De ce a simtit nevoia sa intervina?", a mai acuzat Valcov.Acesta a fost intrebat si despre posibilitatea ca Mugur Isarescu sa primeasca un nou mandat la conducerea BNR, avand in vedere ca actualul ii expira in 2019."Cred ca este bine ca fiecare sa se gandeasca la ce are de facut, la cariera lui, uneori e bine sa lasam locul si altora. Este parerea mea personala", a replicat Valcov.