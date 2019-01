Petrolistii avertizeaza: Ordonanta Teodorovici ne obliga sa concediem pana la 75% din personal

Ziare.

Asociatia Romana a Companiilor de Explorare si Productie Petroliera (ROPEPCA) sustine ca intreprinzatorii din energie vor fi puternic afectati de taxarea retroractiva cu 2% din cifra de afaceri si de limitarea pretului de vanzare a productiei. Atat de mare va fi impactul incat fiecare companie va plati la stat impozite mai mici chiar si cu 60%. Sau poate ca va plati chiar mai putin, in conditiile in care isi va restange activitate.Spre exemplu, n-ar fi exclus ca producatorii de gaze sa abandoneze mai repede decat isi planificasera exploatatiile mici, restrangandu-si afacerile cu pana la 50% si riscand sa disponibilizeze mai bine de 75% dintre angajati. Un prim pas in acest sens a fost deja facut, in conditiile in care toti membrii ROPEPCA au suspendat angajarile, se arata intr-un comunicat de presa al Asociatiei In context, mai informeaza Asociatia.Cu alte cuvinte, mai devreme sau mai tarziu, de pe urma adoptarii Ordonantei Teodorovici, toata lumea va avea de pierdut, de la companiile din sectorul petrolier, pana la stat si la simplii cetateni.