Romania, pe urmele Ungariei? Ce a patit tara vecina dupa ce a pus taxa pe activele bancare

Ziare.

com

Asa cumv-a informat deja, mai multi oameni politici au declarat, in decembrie 2018, ca e absolut firesc ca Guvernul sa le impuna bancilor o taxa "pe lacomie", in conditiile in care acestea fac profituri uriase imprumutandu-i pe romani la costuri impovaratoare si apeland la "jocul pe ROBOR pe care il stabilesc intre dumnealor". Sustinand ca se bazeaza pe acest rationament, Cabinetul Dancila a stabilit - prin ordonanta de urgenta - ca bancile vor plati o taxa pe active, in cazul in care nivelul ROBOR depaseste nivelul de referinta de 2%.In replica, bancile au declarat ca acest nou bir pe care il impune statul le va face sa isi regandeasca strategia de afaceri, respectiv investitiile si chiar sa limiteze creditarea.Presedintele Asociatiei Analistilor Financiar Bancari (AAFB) din Romania, Iancu Guda, a explicat pentruca, inainte de toate, este lipsit de logica economica sa calculezi o taxa pe active bancare raportat la ROBOR.In acelasi context, Iancu Guda a explicat ca ar fi suficient sa vedem cat de greu i-a fost Ungariei - care are o economie mai dinamica decat a Romaniei - sa isi revina dupa aplicarea unei taxe pe active bancare., a declarat Iancu Guda.Este greu de inteles, in aceste conditii, de ce asteapta Guvernul ca economia Romaniei - mai putin agila decat cea maghiara - sa reziste taxei pe lacomie., a mai spus Iancu Guda.In consecinta, in loc sa stimuleze dezvoltarea economiei, taxa pe lacomie risca, de fapt, sa ingreuneze obtinerea de imprumuturi si sa creeze premisele instalarii unei noi recesiuni, in Romania , este de parere presedintele AAFB.