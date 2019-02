Tariceanu, catre reprezentantii bancilor: Sa nu aveti impresia ca ati venit pe teritoriu minat

Ziare.

"Intalnirea de azi e prilejuita de faptul ca OUG 114. A intrat practic in dezbatere in Parlament si in ordinea constitutionala, Senatul este prima Camera de dezbatere.Am discutat cu foarte multi dintre colegii mei senatori si nu numai, de exemplu, dl Vosganian si dl Gerea sunt reprezentanti din Camera Deputatilor. Este evident ca acesta nu este un dialog academic, e un dialog practic, pentru ca, fara a nega scopul OUG, am vazut o serie de reactii in domeniul bancar pe care vrem sa le discutam cu dvs ca sa le intelegem mai bine.Intentia OUG 114 in ceea ce priveste sectorul bancar a fost, nu ascund, de a pune presiune legat de creditele acordate mediului economic, cat si persoanelor private. Vreau sa facem lucrurile intr-o logica liberala. Vrem din aceasta OUG sa protejam si interesul consumatorilor, clientilor bancilor, dar trebuie sa tinem cont si de interesul bancilor, pentru ca ele trebuie sa faca profit.Nu vrem sa existe in final o negociere din care cineva sa castige totul si altii sa piarda totul. Trebuie sa fie un win-win, sa aiba toata lumea de castigat", a declarat Tariceanu, in debutul intalnirii.Acesta a adaugat ca, din discutiile pe care le-a avut, la comisia economica a Senatului, cu guvernatorul BNR Mugur Isarescu, Banca Nationala si-a aratat disponibilitatea in legatura cu modalitatea stabilirii ROBOR.Tariceanu a vorbit si despre subiectul activelor care trebuie sa ramana impozitabile, precizand ca trebuie vazut daca ar putea fi aduse modificari in acest sens prevederilor OUG 114."Am sa faca scurta referire cu privire la o discutie pe care am avut-o cu guvernatorul BNR si cu membri ai Consiliului de administratie. Din discutiile pe care le-am avut cu domniile lor, a rezultat clar ca exista o disponibilitate pentru a reconsidera modul in care se calculeaza ROBOR.BNR a spus da, fata de modalitatea care exista in prezent, ROBOR stabilit prin cotatii de banci, o sedinta de fixing la ora 11:00, am putea sa ne gandim sa stabilim ROBOR pe baza tranzactiilor efective pe o anumita perioada precedenta.Al doilea lucru este sigur care ar fi o formula mai eficienta de impozitare suplimentara la nivelul sectorului bancar, avand in vedere obiectivul pe care noi l-am anuntat si anume ar cobori dobanzile la credite. Si au spus ca s-ar putea avea in vedere o taxa pe diferentialul intre dobanda la credite si dobanda la depozite.Al treilea lucru pe care l-am discutat cu BNR a fost structura, care este lista pana la urma a activelor care ar trebui sa ramana impozabile sau a activelor care ar trebui scoase din calculul acestei taxe, cum ar fi titlurile de stat, programele guvernamentale, gen Prima Casa, Start Up Nation etc.Aveti din partea noastra toata deschiderea sa discutam cu dvs dechis la obiect, pentru ca obiectivul este de a scoate o lege cat mai buna. OUG poate suferi modificari, daca sunt justificate, argumentate, pe parcursul legislativ", a explicat Tariceanu.Nu in ultimul rand, liderul ALDE a spus ca parlamentarii sunt deschisi discutiilor cu reprezentantii bancilor si nu vrea ca acestia sa ramana cu impresia ca Legislativul este un teritoriu ostil sau minat."Am vazut ca rezultatele bilanturilor bancilor in ultimii ani au fost foarte bune, la unele, nu la toate, nu pot generaliza, randament care am vazut ca a depasit media europeana. O serie de masuri in perioada de criza au putut fi recuperate si acestea au fost profituri exceptionale. Sigur poate sa fie acest motivul randamentului spectaculos.Modul in care a evoluat sectorul bancar din Romania, faptul ca bancile nu au dat bir cu fugitii, lucrul acesta a dat incredere in economia romaneasca.Vrem sa faceti afaceri bune in Romania. Daca putem ajuta cumva, suntem gata s-o facem. Am spus lucrurile acestea ca sa nu aveti impresia ca ati venit pe un teritoriu minat sau ostil. Sunteti primiti cu disponibilitate de colegii mei, pentru a discuta problemele si a gasi solutiile", a conchis Tariceanu. Comisia pentru Buget din Senat a amanat, marti, cu o saptamana, dezbaterea OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare. Liberalii au acuzat lipsa unui studiu de impact a ordonantei de urgenta.OUG 114/2018 privind implementarea unor masuri fiscale a adus numeroase nemultumiri din partea mai multor institutii, dar si companii. Printre nemultumiti se numara bancile, dar si administratiile locale.Actul normativ a fost adoptat in luna decembrie de catre Guvern, iar principalele prevederi sunt: Pretul la gaze si energie electrica va fi plafonat pentru 3 ani de zile; impozitarea activelor bancilor daca ROBOR este mai mare de 2%; miscorarea comisionului fondului de pensii private de la 2,5 la 1% si majorarea taxei pe viciu in domeniul jocurilor de noroc cu 2% din cifra de afaceri.In contextul nemultumirilor, premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca i-a chemat pe ministrii Cabinetului sau pentru a vedea ce probleme sunt legate de OUG fiscala si ce modificari ar trebui implementate . Acesta a adaugat ca modificarea ordonantei nu inseamna o cedare din partea actualului Guvern.