Tariceanu: Ordonanta 114 s-ar putea sa nu fie perfecta. Anumite efecte nu au fost suficient studiate

"Ordonanta 114 ramane. S-ar putea sa facem anumite ajustari (...) Ordonanta s-ar putea sa nu fie perfecta. S-ar putea, si asta poate sa se constate acum, ca sunt anumite efecte care nu au fost suficient studiate. (...)Economia, din pacate, este o stiinta, dar ea nu este intotdeauna o stiinta perfect matematica. Nu pui necunoscutele in ecuatie, iti da rezultatele si cu asta ai incheiat. Vezi de foarte multe ori efectele ca urmare a masurilor si cred ca cel mai grav este sa fim surzi la anumite semnale care vin din piata si sa refuzam dialogul.Cred ca este obligatia noastra, ca prin dialog, sa vedem ce putem face", a declarat Calin Popescu-Tariceanu, marti, la TVR.Tariceanu a dat exemplul unor solutii mai bune pe care Banca Nationala le-ar putea gasi in calcularea ROBOR, in vederea scaderii acestuia.De asemenea, presedintele Senatului a precizat ca miercuri se va intalni cu toate companiile mari din domeniul energiei, pentru a vedea daca e nevoie de anumite corectii.Pe de alta parte, liderul ALDE a recunoscut faptul ca ordonanta a creat o "tulburare" in mediul bancar."In momentul de fata, ca urmare a Ordonantei 114, care a creat o 'tulburare', sa zicem asa, i-a pus pe unii pe ganduri - "ce facem?" - si-au dat seama ca trebuie sa faca ceva. Cine? Pe de o parte, si Banca Nationala, care incearca sa caute o solutie mai buna, dar si mediul bancar", a precizat acesta.In acelasi context, Calin Popescu Tariceanu a subliniat ca, pe langa asa numita "taxa pe lacomie" si masurile din domeniul energiei, ordonanta ar putea avea efecte benefice prin majorarea salariului minim in domeniul contructiilor. In opinia acestuia, marirea salariului minim neimpozabil pentru muncitorii din constructii va scoate munca "la negru" la suprafata si ii va readuce acasa pe cei care lucreaza in acest domeniu in strainatate."Ordonanta a intrat in vigoare pe anumite segmente. Altele sigur ca vor putea fi discutate. Poate in legatura cu ceea ce este de facut in domeniul bancar o sa ne mai luam un timp suplimentar", a conchis Tariceanu.