"Taxa pe lacomie", principalul subiect de discutii la cel mai important eveniment pentru investitori din Europa Centrala si de Est

Ziare.

com

Acum un an, la inceputul lui 2018, toti investitorii si bancherii care au venit la conferinta Euromoney de la Viena, cel mai important eveniment pentru investitori din Europa Centrala si de Est, discutau despre cresterea economica din Romania, de 7%, obtinuta fara dezechilibre macroeconomice mari, despre noi oportunitati de investitii sau despre faptul ca Romania are cel mai mare potential de crestere din zona.Acum, la inceputul lui 2019, toata lumea de la Viena nu discuta altceva decat despre taxa bancara din Romania, adica taxa "pe lacomia" bancilor, cum a fost justificata de liderii PSD si de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Grupurile austriece Erste, Raiffeisen si UniCredit/Bank Austria sunt cei mai mari investitori in sistemul bancar romanesc, detinand peste o treime din active si au cea mai mare expunere pe economia romaneasca si pe titlurile de stat.Board-ul Erste are marti o discutie referitoare la taxa din Romania si impactul ei asupra BCR, banca pe care o detin la Bucuresti, si asupra rezultatului financiar al Erste, avand in vederea ponderea pe care o are BCR.De asemenea, celelalte banci se pregatesc sa iasa public pentru a discuta asupra acestei taxe., care sunt printre cei mai mari investitori in Romania, si mai mult decat atat, nimeni nu a calculat impactul si consecintele asupra economiei romanesti, asupra businessurilor, si asupra persoanelor fizice, pe care le va avea aceasta taxa bancara."Discutia nu este taxa bancara in sine, care poate fi inteleasa pentru ca a fost si in alte tari (Ungaria, Austria, Slovacia), ci faptul ca s-au inchis toate canalele de comunicare cu autoritatile. Deci trebuie sa stim care sunt planurile pentru viitor, dincolo de impactul imediat", mentioneaza o sursa de la Viena.Bancile austriece, nu pun problema in termenii iesirii din Romania, pentru ca decizia lor de a fi intr-o tara sau alta, tine de o strategie pe termen lung, iar Romania este si va ramane o piata si o economie importanta in regiunea Europei Centrale si de Est.Dar toti sunt furiosi pentru ca, in conditiile in care nicio banca nu a luat ceva pe gratis, ci dimpotriva, au platit miliarde de euro sau au investit miliarde de euro.Mai mult decat atat,(initiativa de la Viena), atunci cand pietele externe se asteptau ca Romania sa se prabuseasca, mai noteaza ZF.In plus, aceasta taxa bancara a lovit puternic in actiunile bancilor - Erste, Raiffeisen, Banca Transilvania sau BRD, provocand pierderi mari investitorilor.