Teodorovici anunta ca Guvernul a terminat-o cu partea sociala, iar "taxa pe lacomie" se schimba in "stimulent pentru harnicie"

"Am promis ca, pana la final de luna martie, se face o modificare a acestei ordonante. Partea de banci, maine dimineata (miercuri - n.red.), am o discutie la Ministerul de Finante cu reprezentanti ai sistemului bancar, am avut si azi cu colegi de la Banca Nationala.Maine, eu zic ca inchidem modificarile legate de sistemul bancar. Se schimba taxa pe lacomie in stimulentul pentru harnicie. Daca banca sau bancile, de la caz la caz, isi asuma ca vor finanta economia noastra reala, care are nevoie de finantare, atunci inclusiv taxa...", a declarat Eugen Teodorovici, marti seara, la TVR.El a spus ca astfel taxa poate ajunge la zero."Acest mecanism care este foarte flexibil stimuleaza banca si taxa care se pune pe o parte din activele financiare ramase ca fiind impozabile se poate duce catre zero pana la final de an, daca bancile dovedesc ca au finantat companiile din Romania, persoanele fizice, titlurile de stat. Am pus zero, pentru ca eu nu pun taxa, am mai spus-o", a precizat Teodorovici.Pe de alta parte, Teodorovici a pariat ca mediul de afaceri va fi foarte multumit de modificarile la OUG 114/2018."Mediul economic va fi multumit de ceea ce urmeaza (modificarile la OUG 114/2018) ", a spus Eugen Teodorovici.El a pariat cu moderatorul ca "mediul de afaceri va fi foarte incantat" de modificarile la OUG nr 114/2018, dar nu pe demisia lui, daca va fi infirmat de mediul de afaceri."Nu cu demisia. Imi asum. Dar cand vine Iohannis si spui...", a adaugat ministrul.Pe de alta parte, Teodorovici a promis ca in 2019 Guvernul se va concentra pe investitii, pentru ca "partea sociala este gata, pe Legea pensiilor, Legea salarizarii. Ajunge. Acum economia, ca dam ajutor de stat pentru companii, ca venim cu masuri care sa sprijine mediul de afaceri, ca venim cu amnistia fiscala".