Teodorovici anunta ca "taxa pe lacomie" va fi decuplata de ROBOR, iar indicele va avea un nou mod de calcul

El a fost intrebat de jurnalisti, la plecarea de la un eveniment organizat de Comisia Europeana, care este stadiul discutiilor privind modificarile OUG 114."De-abia astept sa termin cu ordonanta asta", a raspuns Teodorovici, in prima faza.Ministrul a subliniat ca, saptamana viitoare, actul normativ va fi modificat in Guvern, insa discutiile nu sunt finalizate."Dupa cum stiti, ieri am avut discutii la Ministerul Finantelor cu Asociatia Romana a Bancilor si vom avea si astazi o discutie pentru a discuta pe forma finala a textului de ordonanta care sa modifice OUG 114. Am avut discutie, desigur, si cu BNR, am trimis si o informare la Banca Centrala Europeana, aratam care sunt modificarile pe care le aducem si pregatim o ordonanta de urgenta care va fi aprobata saptamana viitoare in Guvern.In principal,, e o medie aritmetica (sic!) care se aplica pe trimestrul urmator", a mai spus Teodorovici.Potrivit acestuia, modificarile vizeaza scaderea ratelor romanilor."Acestea sunt calcule venite din partea BNR. Intentia noastra este de a duce mai jos costul finantarii romanilor si este clar ca este o diferenta intre ROBOR-ul bazat pe cotatii si cel pe tranzactii, cum este cel propus in proiectul de act normativ pe care discutam si anume o scadere, nu pot sa spun cat, pentru ca este o variatie, stiti foarte bine, zilnica, este o medie aritmetica, dar clar se scade, acesta este scopul nostru final", a completat seful de la Finante.El a sustinut ca nu stie cu cat vor scadea ratele, insa este clar ca noua forma a ROBOR este mai buna decat cea actuala.Intrebat de jurnalisti daca isi va da demisia in cazul in care ratele nu vor scadea, el a raspuns: "Bun".O alta modificare anuntata de ministrul Finantelor este legata de masa de active financiare impozabile ale bancilor, de unde au fost scoase cele legate de titlurile de stat, imprumuturi pentru autoritatile locale, programele guvernamentale.In ceea ce priveste prevederile din OUG 114 legate de energie, respectiv plafonarea pretului gazelor si contributia de 2% din cifra de afaceri, Teodorovici a aratat ca inca exista discutii privind aplicarea sau nu de la 1 aprilie si ca, daca toti actorii sunt de acord, si aceste prevederi s-ar putea modifica saptamana viitoare."Am avut o discutie cu cei din ALDE legat de partea de energie, am vazut o scrisoare venita din partea Comisiei Europene, au fost discutii si trebuie sa fie discutii cu toti partenerii din piata si desigur cu cei din Comisia Europeana pe acest subiect.Deci daca lucrurile sunt clare si in zona de gaze, aceste prevederi se vor alipi ordonantei de saptamana viitoare. La fel si la comunicatii", a continuat ministrul.