Fiul si succesorul lui Osama bin Laden ar fi murit. Trump refuza sa comenteze

Ziare.

com

"Nu vreau sa comentez", a declarat in doua randuri presedintele Donald Trump, intrebat de jurnalisti despre informatia difuzata de NBC, care se bazeaza pe trei surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, arata AFP.Hamza bin Laden era considerat fiul preferat, respectiv succesorul desemnat al lui Osama bin Laden, fondatorul retelei aflate la originea atentatelor din 11 septembrie 2001.Prezent pe lista neagra americana a persoanelor acuzate de "terorism", tanarul in varsta de circa 30 de ani a murit, sustin cei trei responsabili americani citati de NBC.Canalul precizeaza ca sursele sale nu au furnizat detalii suplimentare privind locul sau data mortii si nici nu au precizat daca SUA au jucat vreun rol. Washingtonul a oferit in februarie o recompensa care putea atinge un milion de dolari pentru orice informatie care ar fi permis gasirea lui.Hamza bin Laden era adesea considerat "printul mostenitor al jihadului". Mai multe documente, printre care si scrisori dezvaluite de AFP in 2015, arata ca Osama bin Laden intentiona sa-l lase succesor in fruntea jihadului mondial anti-occidental.In arhivele liderului jihadist confiscate in timpul raidului american din 2011 in cursul caruia el a fost ucis in Pakistan si dezvaluite la sfarsitul lui 2017 de CIA figureaza de altfel o inregistrare video cu nunta fiului sau Hamza, care parea sa se afle in Iran. Sunt primele imagini de la o varsta adulta cu Hamza obtinute de serviciile de informatii occidentale.Lui Hamza bin Laden i s-a retras in martie cetatenia saudita.