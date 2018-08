Romania trimite la Oscar filmul "Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari"

Ziare.

Lungmetrajul, recompensat cu Globul de cristal la Festivalul de la Karlovy Vary 2018 , a primit majoritatea voturilor in sedinta Comitetului de selectie anuala a filmului romanesc pentru participarea la sectiunea "Cel mai bun film intr-o limba straina" a premiilor Oscar, informeaza un comunicat Rollercoaster.Potrivit site-ului Consiliului National al Cinematografiei, comitetul, stabilit de CNC, a fost alcatuit din Dana Duma, Magda Mihailescu, Ionut Mares, Balint Zagoni, Iulia Blaga, Andra Petrescu, Cristina Corciovescu, Marilena Iliesiu si Claudiu Turcus.Filmele eligibile au fost cele care, potrivit regulamentului premiilor Oscar, au avut sau vor avea premiera intre 1 octombrie 2017 si 30 septembrie 2018 si ai caror producatori si-au exprimat optiunea de a participa la preselectie, precizeaza sursa citata."Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari" spune povestea realizarii unei reconstituiri istorice, a luptei de la Odessa din Al Doilea Razboi Mondial pentru un spectacol de strada.Distributia este formata din Ioana Iacob, Alexandru Dabija, Alex Bogdan, Ilinca Manolache, Serban Pavlu, Ion Rizea, Claudia Ieremia si Bogdan Cotlet. Imaginea este semnata de Marius Panduru (RSC), montajul - de Catalin Cristutiu, sunetul - de Jean Umanski, mixajul - de Cristinel Sirli, designul de sunet - de Dana Bunescu, decorurile si costumele - de Iuliana Vilsan.Cel de-al saselea lungmetraj al lui Radu Jude a avut premiera mondiala la Karlovy Vary pe 2 iulie. Presa internationala de specialitate l-a numit "un semnal de alarma inteligent" privind populismul, "un interogatoriu provocator, sarcastic si crucial intre trecut si prezent" si "o comedie-drama indrazneata".Filmul este al doilea regizat de Radu Jude care reprezinta propunerea Romaniei pentru o nominalizare la Oscar. Primul a fost "Aferim!", candidat pentru selectia din 2016.Pelicula va avea premiera in cinematografele romanesti pe 28 septembrie, dar va rula timp de o saptamana in avanpremiera, pentru a indeplini cerintele regulamentului - filmele eligibile pentru nominalizare trebuie sa fi rulat cel putin sapte zile consecutiv intr-un cinematograf din tara de origine.Producatorul filmului este Ada Solomon, iar coproducatori sunt Jiri Konecny, Serge Lalou, Claire Dornoy, Rossitsa Valkanova, Jonas Dornbach, Janine Jackowski si Maren Ade. Producator asociat este Holger Stern.