Oscar 2018: The Shape of Water, cel mai bun film. Iata lista completa a castigatorilor

The Oscars are a sad joke, very much like our President. So many things are wrong! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 februarie 2015

Gala care a avut loc in celebrul Dolby Theatre a inceput cu un discurs amuzant al gazdei Jimmy Kimmel, acesta abordand pe scurt si fara a dezvolta foarte mult subiectele zilei de la Hollywood.In ceea ce priveste premiile, acestea au fost acordate, in mare, asa cum se asteptau specialistii. Gary Oldman a primit Oscarul pentru cel mai bun actor in rol principal pentru Darkest Hour, iar Frances McDormand a luat a doua statueta acasa (dupa cea din 1997, pentru Fargo) pentru prestatia din Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.O mica surpriza ar putea fi The Shape of Water, desemnat cel mai bun film, in conditiile in care specialistii se asteptau ca Three Billboards Outside Ebbing, Missouri sau chiar Dunkirk sa obtina premiul.Guillermo del Toro a luat Oscarul pentru regie pentru acest film, productie ce a mai primit premiile pentru cea mai buna coloana sonora si cel mai bun design de productie.La capitolul dezamagiri avem Lady Bird, mult laudatul film al Gretei Gerwig, care nu a primit nici macar un Oscar in aceasta seara!Iar daca trecem la capitolul controverse, scurtmetrajul animat Dear Basketball a atras atentia pentru ca in spatele sau se afla fostul mare sportiv Kobe Bryant, acuzat in trecut de viol.The Shape of Water;Guillermo del Toro (The Shape of Water);Gary Oldman (Darkest Hour);Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri);Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri);Allison Janney (I, Tonya);Get Out (scris de Jordan Peele);Call Me by Your Name (James Ivory, bazat pe o nuvela de Andre Aciman);Coco;A Fantastic Woman (Chile).06:50 - Cam asta a fost editia 90 a Oscarurilor. Nu s-a incheiat in septembrie, asa cum ma asteptam, iar partea buna este ca toti am supravietuit. Noapte buna sau buna dimineata!06:48 - Mark Bridges castiga jet-skiul lui Kimmy Kimmel si astfel se incheie ceremonia.06:45 -castiga Oscarul pentru06:40 - Ne apropiem de final, urmeaza cel mai important premiu. Sa vedem daca aici vom avea vreo surpriza.06:36 - Daca la categorii mai putin importante premiantii au fost scosi, practic, de pe scena cu muzica, Frances McDormand pare ca poate tine un discurs de trei ore fara ca nimeni s-o deranjeze.06:33 -ia Oscarul pentru. Din nou, nicio surpriza, McDormand fiind marea favorita a categoriei, la mare distanta de celelalte nominalizate.06:23 -, marele favorit al tuturor, practic, castiga Oscarul pentru06:22 - Ajungem, in sfarsit, la premiile serioase.06:14 - Rasfatatul Academiei, Guillermo del Toro, primeste Oscarul pentru. Primul premiu important luat de06:02 - Remember Me castiga Oscarul pentru. Un nou premiu pentru animatia05:59 -ia Oscarul pentru05:51 - Se canta din nou! Cea mai noua estimare pentru sfarsitul ceremoniei Oscar 2018 este 22 septembrie.05:48 - Oscarul pentruajunge la Roger Deakins pentru05:36 - Jordan Peele ia Oscarul pentrupentru! Ma declar surprins placut pentru ca Shape of Water a ratat premiul asta.05:32 - Trecem la premiile serioase cu primul mare favorit care se impune.castiga Oscarul pentru. Margot Robbie a fost pe scena, am simtit nevoia sa punctez asta.05:19 - Se canta din nou. E oficial de-acum, ceremonia asta se va termina undeva pe la mijlocul lunii iulie.05:15 - Avem inca un premiu care ne tinea cu sufletul la gura.este05:12 -este05:11 - Ceremonia asta e atat de lunga incat cred ca oamenii n-au nicio petrecere dupa si de asta prefera sa stea in sala.04:57 -mai ia un Oscar, de aceasta data cel pentru04:53 -este film de Oscar! Va vine sa credeti? Tocmai a castigat premiul pentru. Sunt patru oameni pe scena care par ca se lupta pentru microfon. Organizatorii au pornit muzica pentru a le transmite ca e cazul sa incheie.04:40 - BB8 ramane pe scena si pentru categoria. Iar premiul merge catre04:38 - Daca mai intereseaza pe cineva dupa momentul BB8, Oscarul pentrumerge la. Nu stiu daca v-am spus, dar BB8 a fost pe scena!04:37 - Punctul culminant al serii, BB8 pe scena!04:29 - Trecem la lucruri mai serioase. Oscarul pentrueste castigat depentru rolul din04:23 - Oscarul pentrumerge catre, o productie ce vine tocmai din Chile.04:20 - Cel mai important premiu al serii, jet-skiul, este acum in posesia virtuala a lui Mark Bridges, detinatorul Oscarului pentru cele mai bune costume, cu un discurs de numai 36 de secunde. Ma indoiesc ca va fi cineva care se va grabi inca si mai mult de-atat.04:15 - Se canta din nou, de data asta in spaniola si prost. N-ar fi fost mai bine ca Jimmy Kimmel sa fi oferit jet-skiul artistilor cu cea mai scurta melodie?04:10 -, rasfatatul nominalizarilor din acest an, castiga un prim Oscar. Este cel pentru, atentie mare,! As spune ca seara n-a inceput prea bine pentru filmul care, printre altele, este acuzat ca se bazeaza pe o poveste copiata.04:00 - Nu se poate!ia Oscarul si pentru! Ce ne facem cu Star Wars si Blade Runner?03:58 -castiga Oscarul pentru! Star Wars si Blade Runner 2049 si-au cam ratat sansa de a obtine un premiu al Academiei Americane de film. Dar, stati, urmeaza premiul pentru cel mai bun mixaj de sunet.03:46 - Mary J. Blige interpreteaza o melodie care se doreste a fi un mesaj puternic si asa mai departe. Fara a minimaliza bunele intentii, compozitorii lui Gangnam Style vor sa fie anuntati cand va ajunge aceasta piesa la primul miliard de vizualizari pe Youtube.03:40 -, un film despre dopajul institutionalizat din Rusia, castiga Oscarul pentru. Sunt patru oameni pe scena, doi au multumiri de adresat, asa ca ies din cursa pentru premiul lui Kimmel.03:32 - Premiul pentrumerge catre! Deci premiul creat parca pentru Frumoasa si Bestia nu e castigat de Frumoasa si Bestia! Altfel, marele castigator, Mark Bridges, a incheiat in vreo 30 de secunde. Cred ca-si doreste tare mult jet-skiul ala.03:26 -, uite un film cu nume decent, castiga primul Oscar! Este premiul pentru. Yeeey... nu prea! Credeam ca premiul asta exista doar ca filme ca Suicide Squad sa se laude cu Oscarul. Discurs lung, cred ca a trecut de un minut si jumatate, adio jet-ski.03:24 - Un minut si jumatate a stat Rockwell pe scena. Cam cat a jucat Woody alaturi de el in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Da, avem si noi un concurs: de cate ori putem scrie acest nume de film atat de lung.03:18 -castiga Oscarul pentrupentru reprezentatia lui din Three Billboads Outside Ebbing, Missouri. Woody Harrelson plateste tribut aparitiei prea scurta pe care a avut-o in acelasi film al carui nume este oricum prea lung. Discursul lui Rockwell este destul de lung, slabe sanse la jet-ski!03:14 - Incepem! Primul Oscar merge catre cel mai bun actor in rol secundar.03:13 - Kimmel glumeste pe temele momentului de la Hollywood, nu rateaza niciun subiect, dar nici nu dezvolta foarte mult. Pe final promite un premiu tentant, un jet-ski, pentru cel mai scurt discurs. Si are si-un cronometru pentru ca acest concurs sa para corect.03:04 - Kimmel isi incepe recitalul cu o serie de glume referitoare la uriasa gafa de anul trecut, atunci cand La La Land a fost anuntat gresit drept cel mai bun film. Astfel, castigatorii sunt rugati sa nu se ridice prea repede dupa ce isi aud numele.03:00 - Si incepem! Jimmy Kimmel urca pe scena si ceremonia incepe oficial!02:25 - Vedeta serii pe covorul rosu este Chadwick Boseman, starul din Black Panther. Acesta a impresionat pe toata lumea cu tinuta sa si tine capul de afis al mesajelor de pe social media.01:50 - Un mesaj postat pe Twitter de presedintele SUA, Donald Trump, in 2015, revine in actualitate cu o multime de retweeturi in aceasta seara. Oare de ce?: )01:30 - Buna dimineata! Vedetele incep sa soseasca pe covorul rosu, iar noi ne pregatim de marele eveniment al cinematografiei.INFO: Ceremonia de la Dolby Theatre, din Hollywood, incepe la ora 03:00, ora Romaniei. Incepand cu ora 01:30, vedetele invitate la acest eveniment defileaza pe covorul rosu.INFO: Accesati acest link pentru a vedea lista completa a nominalizarilor la Oscar 2018 INFO: Prezentatorul editiei 2018 a premiilor Oscar este, din nou, celebrul Jimmy Kimmel.