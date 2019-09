Ovidiu Hategan a fost delegat la cel mai tare meci din debutul Champions League, Borussia - Barcelona

Ziare.

com

Hategan va fi la centru in partida din Germania dintre Borussia Dortmund si FC Barcelona , duel care va avea loc marti, 17 septembrie, de la ora 22.00, pe stadionul "Signal Iduna Park" care are o capacitate de 80.000 de locuri, dupa cum anunta cotidianul roman Gazeta Sporturilor Nascut la Arad, in varsta de 39 de ani, Hategan va fi ajutat la cele doua linii de asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe.De profesie medic, Hategan a arbitrat in sezonul trecut de Champions League meciurile: TSKA Moscova - Real Madrid , Barcelona - Inter Milano , Juventus - Manchester United si Porto - Schalke.In plus, el a fost delegat si la mai multe partide de Europa League, ultima fiind o semifinala chiar:Besiktas - Partizan 3-0Celtic - Valencia 0-2Benfica - Galatasaray 0-0Inter Milano - Eintracht Frankfurt 0-1 Napoli - Arsenal 0-1 Chelsea - Eintracht Frankfurt 1-1Barcelona si Borussia fac parte din grupa F a Champions League, considerata una dintre cele mai "tari", pentru ca acolo mai fac parte si Inter si Slavia Praga, cea care a trecut de CFR Cluj in play-off.Partida are loc pe Digi Sport, Telekom Sport si Look Plus si va fi LIVE text pe Ziare.com.In acest sezon de Liga, Hategan a mai fost trimis sa arbitreze jocul din play-off dintre norvegienii de la Rosenborg si croatii de la Dinamo Zagreb, 1-1.Romanul este arbitru FIFA din 2008.D.A.