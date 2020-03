Ovidiu Hategan, delegat la returul unei optimi de finala importante din UEFA Champions League

Ziare.

Aradeanul a fost delegat de oficialii UEFA la o partida din returul optimilor Ligii Campionilor. Centralul roman va conduce returul dintre Valencia si Atalanta, dupa ce in tur italienii s-au impus cu un categoric 4-1.Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe vor fi asistentii lui Hategan, in timp ce in camera VAR va fi o brigada poloneza, alcatuita din Pawel Gil, arbitru VAR, si Tomasz Kwiatkowski, asistent VAR.Ultima oara in Europa, Hategan a fost in camera VAR in calitate de asistent la partida dintre Leverkusen si Porto, meci arbitrat pe gazon de alt roman, Istvan Kovacs, in 16-imile Europa League.Partida are loc marti de la ora 22 si va fi transmisa LIVE pe Ziare.com.Atalanta e una dintre surprizele frumoase din aceasta editie de Champions League, fiind debutanta in faza grupelor si trecand in faza optimilor dupa o grupa cu Man.City, Sahtior si Dinamo Zagreb.Tot marti se va mai juca in Liga Campionilor partida dintre RB Leipzig si Tottenham, tot de la ora 22, meci care incepe de la 1-0 pentru echipa germana.