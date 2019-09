Presa din Spania il lauda pe arbitrul Ovidiu Hategan, inainte de derbiul Barcelonei din Champions League cu Dortmund

Ziare.

Meciul are loc in grupa F, marti, de la ora 22, iar UEFA a anuntat ca Hategan a fost delegat la acest mare derbi european, acesta fiind al doilea sau joc din Liga Campionilor in acest sezon, dupa Zagreb - Rosenborg, in play-off, scor 1-1:Dupa aflarea vestii, cotidianul catalan Sport a scris cuvinte laudative la adresa romanului: "Barcelona va fi arbitrata de cel mai bun arbitru din Romania, Ovidiu Hategan, la meciul cu Borussia Dortmund de pe Signal Iduna Park, prima partida a campioanei Spaniei din acest sezon de Champions League.Va fi a patra oara cand romanul va arbitra un meci al Barcelonei, care a castigat de fiecare data cand l-a avut pe Hategan la centru. Centralul partidei are 39 de ani si este arbitru international din 2008", si-au inceput analiza cei de la Sport.Mai departe, Sport a rememorat faptul ca Hategan a arbitrat partide in cariera sa si in Champions League, si la Campionatul European, dar si la JO 2016: "Hategan a arbitrat partide importante in Champions League, la Campionatul European si la Jocurile Olimpice din 2016. Romanul ii va avea alaturi pe colegii sai obisnuiti, Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe. Sebastian Coltescu va fi cel de-al patrulea arbitru.Prima partida a Barcelonei pe care Hategan a arbitrat-o a fost in faza grupelor, in fata celor de la Celtic Glasgow , care a fost o victorie cu 7-0. Urmatorul meci care l-a avut pe arbitrul roman la centru a fost victoria cu 1-0 a Barcelonei in fata celor de la Sporting Lisabona, iar ultima a fost sezonul trecut, cand campioana Spaniei a invins-o, tot in grupe, cu 2-0 pe Inter Milano ", a fost analiza spaniolilor.Marti pe 17 septembrie are loc aceasta partida, de la ora 22. Borussia si Barcelona fac parte din grupa F, alaturi de Inter si Slavia Praga.Arbitrul roman, de profesie medic, a arbitrat sezonul trecut si una din mansele semifinalei Europa League dintre Chelsea si Frankfurt.