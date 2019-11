Un Picasso de 1 milion de euro poate fi castigat cu... 100 de euro

Ziare.

Tabloul intitulata fost realizat in 1921. Este o compozitie geometrica in care sunt reprezentate o portiune de ziar si un pahar de absint.Prin aceasta loterie, organizatorii spera sa stranga 20 de milioane de euro. Un milion va fi platit proprietarului tabloului, colectionarul David Nahmad, iar restul banilor vor fi directionati pentru finantarea unui proiect al organizatiei, informeaza AFP.In 2013, organizatorii loteriei au testat acest concept si au reusit sa adune 5 milioane de dolari pentru renovarea orasului libanez Tyr."Arta este de obicei asociata cu voluntariatul la cine de gala, unde sunt scoase la licitatie opere de arta. Acest lucru este accesibil doar persoanelor care participa la o astfel de cina si care au posibilitati", a comentat marti la Muzeul Picasso din Paris, Peri Cochin, promotorul acestei initiative."100 de euro este o suma substantiala, dar exista multe persoane care pot contribui cu 100 de euro", a adaugat el.este o pictura realizata intr-o perioada in care artistul "sintetiza curentele realist si cubist", a explicat pentru AFP Laurent Le Bon, directorul Muzeului Picasso unde este expus tabloul care, potrivit acestuia, "este o opera ce te face sa reflectezi si sa visezi".Tragerea la sorti va avea loc la Paris, pe 6 ianuarie 2020.In 2013, un american in varsta de 25 de ani, responsabil in cadrul unei companii pentru securitate la incendii din Pittsburgh (Pennsylvania), a fost declarat castigator.Organizatorii intentioneaza sa organizeze acest tip de loterie in fiecare an, in beneficiul unor organizatii umanitare. Biletele sunt puse in vanzare pe site-ul 1picasso100euros.com