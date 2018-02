PMP cere comisie de ancheta pentru Transgaz: Mai avem resurse pentru 10 ani. Cum cedam gazul romanesc din Marea Neagra?

Ziare.

Citeste analiza tranzactiei si semnele de intrebare pe care le ridica in articolul Comedia gazelor s-a jucat, de fapt, la Transgaz. Cine a jucat pentru Transgaz? "Se premediteaza o alta hotie prin Transgaz cu cedarea gazului romanesc din Marea Neagra, in conditiile in care Romania are resurse de gaz conform productivitatii actuale si a resurselor pe care le avem prin zacaminte, pentru maxim zece ani. Si noi cedam tot gazul romanesc, gazul ajunge prin tot felul de combinatii, licitatii ascunse, cu contracte confidentiale, de care aflam si noi intamplator, cand se mai scurge un document prin presa si trebuie sa reactionam.Am si propus, in saptamana trecuta, o comisie de ancheta parlamentara si sper sa reusim sa ajungem si sa dovedim hotia care sta in spatele resurselor energetice ale Romaniei si cum anumiti interpusi politic si protejati politic ajung ca din situatia de comisionar, de spagar, ca sa va traduc, care au fost implicati in cumpararea drepturilor litigioase prin Autoritatea Nationala de Restituiri, astazi sunt bine mersi ori in consiliile de administratie ale regiilor care sunt stapanite de stat prin monopol, cum este si Transgaz si chiar director general.Ce s-a intamplat? Un astfel de personaj a ajuns sa fie implicat in retrocedarile acestea oneroase, pe care le-ati vazut cu totii la televizor, a luat o spaga de 1,6 milioane lei si mai apoi a devenit martor denuntator, denuntandu-si complicii si scapand basma curata, dar cu conturile pline. Si acest personaj este astazi director general al Transgaz si negociaza gazul romanesc din Marea Neagra. Cine fura o data, cine tradeaza o data, sa stiti ca o va face in continuare fara niciun fel de problema", a declarat deputatul Marius Pascan, in timpul unui discurs tinut la Sibiu.Liderul PMP Mures, Marius Pascan, a fost prezent sambata, la Conferinta Filialei Judetene Sibiu a PMP.