Adversara dificila pentru Patricia Tig in semifinala de la Hua Hin

Reprezentanta noastra, ajunsa in semifinale dupa un nou rezultat surpriza , va da piept cu favorita numarul 5, Magda Linette.Jucatoarea din Polonia, aflata pe locul 42 in clasamentul WTA, a dispus in sferturile de finala de chinezoaica Xiyu Wang, in trei seturi, cu 2-6, 6-3, 6-3.Semifinala dintre Patricia Tig si Magda Linette va avea loc sambata.Vineri sunt programate celelalte doua sferturi de finala, in care se intalnescu Elina Svitolina vs Nao Hibino si Qiang Wang vs Leonie Kung.275.000 de dolari sunt premiile turneului de la Hua Hin.I.G.