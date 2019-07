Cum explica Patricia Tig esecul din finala BRD Bucharest Open. Romanca a izbucnit din nou in lacrimi

Ziare.

Scorul a fost unul categoric, 6-2, 6-0, dupa putin peste o ora de joc, iar cronica intalnirii o puteti revedea mai jos:La festivitatea de premiere, Tig a avut mari emotii, incepand sa planga si avand mari probleme in a articula cateva vorbe: "Multumesc ca ati venit din nou intr-un numar atat de mare, sa ne sustineti pe amandoua. Speram sa se tina acest turneu si la anul, pentru a vedea la Bucuresti un tenis de calitate. Vreau sa o felicit pe Elena, stiu ca nu multe jucatoare au lovituri de genul tau, cred ca vei fi o mare campioana. Multumesc tuturor celor care au facut acest turneu posibil, familiei mele". La final, Patricia a tinut sa ii adreseze un mesaj si fiicei sale de doar 6 luni: "Vreau sa ii spun micutei Sofia ca mami te iubeste mult..", a fost momentul final in care Patricia a clacat si a inceput din nou sa planga pe podiumul de premiere.Tig a urcat dupa aceasta finala in top 300 WTA, pana pe 264 mai exact, ea avand un personal best de 88 in cariera.Pentru sportiva noastra de 24 de ani va urma turneul de la Jurmala, de luni incolo, din Letonia.D.A.