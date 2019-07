Inca o supriza uriasa la Bucuresti: Patricia Tig trece de Kristyna Pliskova si se califica in semifinale

Ziare.

Sportiva noastra s-a impus in trei seturi, scor 6-3, 3-6, 6-3 dupa mai putin de doua ore de joc.Fara clasament WTA dupa ce a revenit recent in circuitul feminin, Patricia face turneul carierei la Bucuresti.De notat este faptul ca Tig a ajuns pe tabloul principal de la Bucuresti dupa ce a evoluat si in calificari, seria ei fiind de-a dreptul impresionanta.In semifinale, Patricia Tig o va infrunta pe Laura Siegemund, cea care a invins-o vineri pe Irina Begu Partida va avea loc sambata.M.D.