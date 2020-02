Irina Fetecau a cucerit un titlu ITF dupa o finala cu Patricia Tig

Ziare.

com

Tig (25 ani, 105 WTA ), principala favorita, s-a retras dupa 45 de minute din cauza unei accidentari. Tig a stat pe teren, incepand de miercuri, peste opt ore si jumatateTig si Irina Fetecau (23 ani, 347 WTA) au mai fost adversare in doua randuri, in 2014, cand Tig se impunea cu 6-0, 6-2 in optimile turneului futures de la Galati, si in 2019, cand tot Patricia a castigat in optimile turneului ITF de la Sevilla (25.000 dolari), cu 6-2, 6-4.