LIVE Patricia Tig, in semifinale la Bucharest Open

*Apasati tasta Refresh / pull down (app Ziare.com) pentru actualizarea scoruluiInfo: Meciul incepe la ora 15:00Patricia Tig nu figureaza in clasamentul WTA , in timp ce Siegemund ocupa locul 77.Precedentele doua intalniri au fost castigate de Siegemund in trei seturi, in 2016.La casele de pariuri , Siegemund este considerata favorita.Meciul este televizat de Digi Sport 2.