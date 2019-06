Patricia Tig a castigat primul turneu dupa ce a devenit mama

Ziare.

Tig, care a revenit in aprilie pe teren, dupa ce a nascut, s-a impus in finala cu un sec 6-0, 6-0 in fata mexicancei Fernanda Contreras Gomez.In primul tur, romanca, a doua favorita a turneului, a trecut de o sportiva canadiana de origine romana, Alisia Stephanie Manolescu, in doua seturi, cu 6-2, 6-3, in optimi a invins-o pe germanca Silvia Ambrosio, cu 6-4, 6-1, in sferturi a castigat cu 6-1, 6-2 in fata americancei Alyssa Tobita, iar in semifinale a dispus cu 6-0, 6-3 de Melany Solange Krywoj (Argentina).Tig obtine acest succes dupa doua finale pierdute consecutiv la Cancun, in saptamanile trecute.