Patricia Tig a fost eliminata in sferturi la Jurmala, dar va urca vertiginos in clasamentul WTA

Continua sa urce in clasamentul WTA

Ziare.

com

Tenismena romana in varsta de 24 de ani, finalista saptamana trecuta la Bucharest Open, a pierdut disputa cu favorita numarul 6 - rusoaica Anastasia Potapova, aflata pe locul 64 in ierarhia WTA.4-6, 6-0, 4-6 a fost scorul intalnirii dintre Patricia Tig si Anastasia Potapova, care a durat doua ore si 11 minute.Pentru prezenta in sferturile de finala ale turneului leton, Patricia va fi recompensata cu un cec in valoare de 6.175 de dolari si 60 de puncte in clasamentul WTA.Cu cele 60 de puncte obtinute la Jurmala, Patricia Tig va urca alte 42 de pozitii in clasamentul WTA.La inceputul saptamanii viitoare, Patricia, revenita de curand in circuitul WTA, va ocupa pozitia 222, cu 260 de puncte.Tot vineri va juca in sferturile de finala de la Jurmala si Irina Bara, cu favorita numarul 1, Anastasija Sevastova, in jurul orei 19:00 - ora Romaniei.250.000 de dolari sunt premiile totale ale turneului de la Jurmala.I.G.