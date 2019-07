Patricia Tig a izbucnit in lacrimi dupa calificarea in finala de la Bucharest Open

Ziare.

Sportiva noastra a izbucnit in lacrimi la finalul meciului si si-a gasit cu greu cuvintele."Sunt putin ametita dupa acest meci. Va multumesc mult pentru sustiinere. Ma simt foarte bucuroasa, nu prea am cuvinte acum. Sper sa joc cat pot de bine in finala, indiferent de adversara", a spus Tig la finalul meciului.Amintim ca Patricia Tig s-a calificat in finala turneului de la Bucuresti dupa ce a invins-o pe favorita numarul 6, nemtoaica Laura Siegemund.Sportiva noastra a continuat seria extraordinara din aceasta saptamana si s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-1.In urma acestui rezultat, Patricia va avea asigurat locul 264 in clasamentul WTA incepand de luni, indiferent ce va face in finala. Daca va castiga, sportiva noastra poate urca chiar si mai sus.Finala turneului de la Bucuresti va avea loc duminica si va fi in direct pe Ziare.com.Amintim ca Patricia a intrat in acest turneu fara clasament WTA , dupa ce a facut o pauza in cariera pentru a deveni mama.C.S.