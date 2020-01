Patricia Tig bifeaza prima finala din 2020 pentru tenisul romanesc feminin

Ziare.

Tig, tanara mama de 25 de ani, favorita 1 a turneului ITF de 25.000 de dolari de la Antipozi, a trecut in semifinale in noaptea de vineri spre sambata de Ankita Raina din India, 178 in lume, scor 6-3, 6-4.Partida a durat putin peste o ora si a fost clar dominata de sportiva din Romania de pe locul 113 WTA.In finala de duminica, finala care va incepe la ora 2 dimineata ora Romaniei, Tig va da piept cu Magdalena Frech din Polonia, locul 187 in lume.Patricia Maria Tig are un career best pe locul 83 in lume, obtinut in 2017. Ea are doua finale WTA pierdute in cariera, la Baku in 2015 si la Bucuresti in 2019, dar si un titlu ITF la un turneu de 125.000 de dolari, la Karlsruhe, in 2019.Ultima finala a Patriciei a avut loc la Sevilla in 2019, de asemenea turneu ITF, pierduta atunci la Arantxa Rus din Olanda.Tig va incerca sa ajunga pe tabloul principal de la Australian Open, acolo unde va disputa partide in calificari.