Patricia Tig castiga al doilea trofeu ITF dupa revenirea in circuitul profesionist

Tig, cap de serie 2, a castigat duminica finala in fata lui Melany Solange Krywoj (Argentina), venita din calificari.Scorul a fost 6-2, 4-6, 6-3, dupa 2 ore si 35 de minute.Jucatoarea romanca de 24 de ani a fost cel mai bine clasata pe 83 WTA si a revenit in competitii in aprilie, jucand 3 trei finale ITF si castigand deja 2.Duminica trecuta, Patricia Maria Tig, care va implini 25 de ani pe 27 iulie, a castigat primul sau titlu ITF dupa revenirea in circuitul profesionist, la Cancun (Mexic), in turneul dotat cu premii totale de 15.000 de dolari.Tig, care a revenit in aprilie pe teren, dupa ce a nascut, s-a impus in finala cu un sec 6-0, 6-0 in fata mexicancei Fernanda Contreras Gomez.