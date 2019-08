Patricia Tig castiga turneul de la Karlsruhe si revine in top 150 WTA mondial

Ziare.

Tig, locul 223 in prezent in clasamentul WTA , a invins-o pe Alison cu scorul de 3-6, 6-1, 6-2, dupa o ora si 39 de minute de meci.Belgianca era favorita 2 in acest turneu, fiind locul 65 WTA, turneul din Germania fiind unul dotat cu premii in valoare totala de 125.000 de dolari.Astfel, jucatoarea care in urma cu o luna nici macar nu avea clasament WTA va intra, incepand de saptamana viitoare, in Top 150 WTA.Tenismena noastra de 25 de ani va ajunge la 420 de puncte acumulate, cu care va urca pana pe locul 148 in ierarhia feminina la simplu.E cea de-a doua finala pe care Patricia a disputat-o in mai putin de o luna, dupa cea pe care a pierdut-o la WTA Bucharest Open.Cel mai bun loc pe care l-a avut in cariera Tig este 88 WTA.Ea s-a retras o perioada din tenis si a dat nastere recent, de 6 luni circa, unei fetite pe nume Sofia.