Patricia Tig, de neoprit: S-a calificat in semifinale la Karlsruhe si urca spectaculos in clasamentul WTA

Tenismena romana in varsta de 25 de ani a trecut in sferturile de finala de Ekaterine Gorgodze (locul 194 WTA).7-5, 6-0 a fost scorul intalnirii dintre Patricia Tig si Ekaterine Gorgodze, care a durat o ora si 12 minute.In semifinale, Patricia Tig o va intalni pe castigatoarea partidei dintre Stephanie Wagner si Jasmine Paolini.Dupa acest succes, Patricia si-a asigurat un salt de 34 de pozitii in clasamentul WTA, pana pe locul 189, cu 317 puncte.Reamintim ca, in urma cu trei saptamani, Patricia nu avea pozitie in ierarhia WTA!125.000 de dolari sunt premiile totale ale turneului de la Karlsruhe.I.G.