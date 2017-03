Patricia Tig, eliminata de Venus Williams la Miami

Patricia Tig - Venus Williams 3-6, 0-6

Tenismena noastra, aflata pe locul 95 in ierarhia WTA , a fost invinsa in turul trei de americanca Venus Williams , a 11-a favorita la cucerirea trofeului de la Key Biscayne.Sorana Serenei s-a impus categoric in doua seturi, scor 6-3, 6-0!Venus s-a dovedit a fi o nuca prea puternica pentru Patricia, care a reusit sa joace de la egal la egal doar in startul intalnirii cu tenismena care in cariera ei a cucerit 7 trofee de Grand Slam la simplu.In setul secund, Patricia s-a pierdut complet, iar americanca a defilat spre optimi, acolo unde va da piept cu rusoaica Svetlana Kuznetsova (favorita numarul 7).De partea cealalta, Patricia va reveni acasa cu 65 de puncte WTA si un cec in valoare de 41.350 de dolari.- Game si set la 0 pentru Venus, care avanseaza fara probleme in optimi.- Inca un break pentru Venus, care va servi pentru castigarea meciului.- Venus se distreaza pe teren, in timp ce Patricia pare complet pierduta. 4-0 si, asa cum spuneam ceva mai devreme, jocul e ca si incheiat.Patricia cere interventia antrenorului Razvan Sabau.- Un nou break pentru americanca si intalnirea pare jucata.- Experienta lui Venus pare ca-si va spune cuvantul in acest meci. 2-0 si aceasta controleaza cu autoritate disputa.- Inceput slab pentru Patricia, care isi pierde serviciul.- Patricia va servi prima in acest set doi.- Primul set e castigat de Venus, dupa 35 de minute.- Break Venus, care urmeaza sa serveasca pentru castigarea primului set.- Americanca isi face serviciul si scorul devine 4-3 in favoarea ei.- Echilibrul se mentine intre cele doua tenismene, cu Patricia castigand fara mari emotii pe serviciul ei.- Venus isi face serviciul si trece din nou in avantaj.- Rebreak Venus, dupa un game un care Patricia a facut nu mai putin de 3 duble greseli.- Break reusit de Patricia si americanca arata primele semne de nervozitate.- Reprezentanta noastra raspunde cu un game castigat usor pe propriul serviciu.- Primul game al partidei ii revine americancei.- Patricia incepe la primire.ora 23:13 - Americanca s-a intors pe teren si meciul incepe.ora 23:10 - Surprinzator, Venus a cerut voie sa se duca la vestiare, desi tocmai a iesit pe teren! Inceputul meciului e intarziat cu cateva minute.ora 23:00 - Cele doua tenismene au iesit la incalzire. Partida va incepe la 23:10.ora 22:51 - Intalnirea dintre Angelique Kerber si Shelby Rogers s-a incheiat cu victoria liderului mondial, scor 6-4, 7-5, astfel ca, in aproximativ 30 de minute, va incepe meciul Patriciei.Patricia Tig ocupa locul 95 in clasamentul WTA si a trebuit sa treaca de calificari, in timp ce Venus Williams e favorita numarul 11 la castigarea turneului de la Key Biscane. E prima intalnire directa dintre cele doua tenismene.Pana in turul 3, Patrcia a inregistrat urmatoarele rezultate:6-3, 6-3 cu Aleksandra Krunic (calificari)3-6, 6-3, 6-2 cu Evgeniya Rodina (calificari)7-6, 6-1 cu Heather Watson (turul I)7-6, 6-2 cu Kristina Mladenovici (turul II)Castigatoarea acestei partidei o va intalni in runda urmatoare pe invingatoarea disputei dintre Svetlana Kuznetsova (Rusia, fav.7) si Taylor Townsend (SUA).Turneul de la Miami se desfasoara in perioda 20 martie - 2 aprilie.