Patricia Tig, in finala turneului BRD Bucharest Open LIVE

Patricia Tig este la a doua finala WTA din cariera in acest moment, dupa cea de la Baku 2015. Pierduta la Margarita Gasparyan din Rusia. O finala care vine insa intr-un moment delicat pentru romanca, fosta loc 88 WTA, Patricia revenind in circuit la 6 luni dupa ce a nascut o fetita.Tig a facut un turneu fabulos aici, desi nu are clasament WTA la acest moment, trecand de calificari, iar pe tabloul principal a eliminat fete ca Siegemund, fosta finalista la Wimbledon sau Sevastova, campioana en-titre si locul 12 WTA, favorita 1 la Bucuresti.Rybakina s-a nascut la Moscova, dar reprezinta Kazahstan, este la prima finala WTA din cariera, ocupand acum locul 106 WTA.Este prima intalnire directa dintre cele doua, Tig avand 24 de ani, iar Rybakina 20.Partida va fi televizata pe DigiSport.