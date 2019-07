Patricia Tig obtine inca o victorie categorica

Ziare.

com

Romanca (24 ani, 264 WTA), finalista duminica la Bucuresti, a obtinut victoria intr-o ora si 4 minute in fata unei adversare de 26 de ani, care se afla pe locul 191 in lume.Tig si-a asigurat un cec de 2.742 euro si 30 de puncte WTA, iar in optimi o va infrunta pe castigatoarea meciului dintre Katerina Siniakova (Cehia), a treia favorita, si Anghelina Kalinina (Ucraina), intrerupt luni la scorul de 6-4, 4-3.In alt meci jucat marti, Sorana Cirstea a fost invinsa neasteptat de rusoaica Valentina Ivahnenko, in doua seturi, cu 6-0, 6-4. Ivahnenko va juca in optimi cu o alta romanca, Irina Bara.