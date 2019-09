Patricia Tig obtine o victorie categorica la Hiroshima

Ziare.

com

Tig (25 ani, 140 WTA) a obtinut victoria intr-o ora si 12 minute in fata unei adversare de 23 de ani, aflata pe locul 327 in lume.In primul tur al calificarilor, Tig trecuse de alta japoneza, Chihiro Muramatsu (21 ani, 291 WTA), cu 3-6, 7-5, 6-3.Romanca si-a asigurat un cec de 1.925 dolari si 19 puncte WTA. Tig va juca si in primul tur cu o nipona, Ayano Shimizu (wild card).Pe tabloul principal de simplu se mai afla doua romance: Sorana Cirstea o va infrunta pe spaniola Sara Sorribes Tormo (N.7), iar Mihaela Buzarnescu va evolua contra bulgaroaicei Viktoria Tomova.La dublu, Mihaela Buzarnescu si slovena Katarina Srebotnik sunt favoritele numarul trei, iar in prima runda vor evolua contra perechii Miyu Kato (Japonia) /Storm Sanders (Australia) .