Patricia Tig poate intra in istoria WTA daca va triumfa in turneul BRD Bucharest Open

Tig a inceput turneul WTA BRD Bucharest Open fara clasament WTA , avand in vedere ca abia a nascut o fetita, in urma cu doar 6 luni.La Bucuresti, romanca a atins a doua finala WTA din cariera, dupa cea de la Baku 2015, la capatul unui turneu superb, in care a jucat si calificari. Pe tabloul principal a trecut de Siegemund si Sevastova, ultima fiind principala favorita, campioana en-titre, locul 12 WTA.Patricia Tig, fost loc 88 WTA, poate deveni prima jucatoare fara clasament care castiga un turneu WTA. In plus, merita amintit ca cea mai slab clasata sportiva care pusese mana in trecut pe un trofeu WTA este Angelique Widjala la Bali 2001, atunci cand se afla pe locul 579.Angelique Widjala a fost o tenismena din Indonezia, cel mai bine clasata pe 55 WTA in 2003, castigatoare de 2 turnee WTA, la Bali in 2001 si Pattaya in 2002. Aceasta are in palmares trofeul de la Wimbledon la junioare in 2001, dupa o finala cu Dinara Safina din Rusia.In 2002, aceasta a triumfat la Jocurile Asiei.Citeste si: