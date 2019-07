"Patricia Tig, proaspat finalista la BRD Bucharest Open, despre revenirea in echipa nationala de Fed Cup: Ati atins un subiect delicat"

Ziare.

La 24 de ani, Tig a reusit calificarea in finala turneului WTA de la Bucuresti, la doar 6 luni dupa ce a nascut o fetita.Intr-o conferinta de presa tinuta la BRD Bucharest Open, Patricia Tig a declarat ca isi doreste sa evolueze din nou pentru Romania in Fed Cup, dar recunoaste in acelasi timp ca acest subiect este unul delicat pentru ea:"Ati atins un punct sensibil. Nu stiu, depinde. Eu mi-am dorit mereu... Nu are rost sa intram in aceste discutii in acest moment. Cred ca stie toata lumea ce s-a intamplat. Nu mai vreau sa comentez pe tema aceasta", puncta romanca fara clasament in acest moment in WTA.Conflictul dintre Tig si fetele din echipa nationala de Fed Cup este unul destul de vechi, din 2017 mai exact, de la confruntarea dintre Romania si Belgia, scor 1-3, din primul tur al Grupei Mondiale II. Tig a refuzat atunci sa joace la dublu, cand calificarea era deja pierduta oricum, acuzand o accidentare, dar la o saptamana distanta a evoluat in calificarile turneului de la Dubai.Fetele din echipa s-au suparat atunci pe Patricia si i-au cerut antrenorul de atunci, capitanului nejucator Ilie Nastase sa nu o mai convoace pe Tig la urmatoarele meciuri. Irina Begu si Monica Niculescu au mai facut parte din echipa Romaniei la partida cu Belgia.La acest moment, cu punctele obtinute prin calificarea in finala de la Bucuresti, Tig a urcat pana pe 264 WTA, avand 200 de puncte asigurate. Ea are un maxim 83 WTA ca cel mai bun loc din cariera.Daca va triumfa in finala cu Rybakina, Patricia Tig va urca pana pe locul 196.Finala de la Bucuresti va incepe la ora 17 si va fi LIVE pe Ziare.com.D.A.