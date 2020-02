Patricia Tig produce o noua surpriza la Hua Hin si se califica in semifinale

Ziare.

com

Tenismena noastra, care de saptamana viitoare va intra in Top 100 WTA, a trecut in sferturile de finala de favorita numarul 4, chinezoaica Saisai Zheng.6-4, 6-2 a fost scorul intalnirii dintre cele doua, care a durat o ora si 40 de minute.E cea de-a doua favorita eliminata in Thailanda de reprezentanta noastra, care in primul tur a invins-o pe favorita numarul 6, Wang Yafan.Odata cu calificarea in semifinale, Patricia si-a asigurat un cec in valoare de 11.600 de dolari si 110 puncte in clasamentul WTA.In semifinale, tenismena romana in varsta de 25 de ani o va intalni pe castigatoarea intalnirii dintre favorita numarul 5, poloneza Magda Linette, si chinezoaica Xiy Wang.275.000 de dolari sunt premii totale ale turneului WTA de la Hua Hin.I.G.