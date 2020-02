Patricia Tig produce surpriza la Hua Hin

Ziare.

Tenismena romana aflata pe locul 105 in clasamentul WTA a eliminat-o in runda inaugurala pe favorita numarul 6, chinezoaica Yafan Wang.Sportiva noastra s-a impus in trei seturi, scor 6-1, 1-6, 7-6 (5), dupa doua ore si 12 minute.In runda urmatoare, Patricia va infrunta tot o jucatoare din China - You Xiaodi, pozitia 210 in ierarhia WTA.Openul Thailandei e programat in perioada 10-16 februarie.275.000 de dolari sunt premiile totale ale turneului de la Hua Hin.I.G.