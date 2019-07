Patricia Tig se califica in finala turneului de la Bucuresti

Ziare.

Sportiva noastra a continuat seria extraordinara din aceasta saptamana si s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-1.Aceasta a fost prima victorie a Patriciei in fata lui Siegemund, dupa ce pierduse precedentele doua meciuri.In finala, sportiva noastra se va duela cu invingatoarea dintre Martina di Giuseppe (211 WTA ) si Elena Rybakina (106 WTA).Pentru Patricia, aceasta va fi a doua finala WTA dupa o pauza de 4 ani, dupa cea de la Baku, din 2015.In urma acestui rezultat, Patricia va avea asigurat locul 264 in clasamentul WTA incepand de luni, indiferent ce va face in finala. Daca va castiga, sportiva noastra poate urca chiar si mai sus.Finala turneului de la Bucuresti va avea loc duminica si va fi in direct pe Ziare.com.Amintim ca Patricia a intrat in acest turneu fara clasament WTA , dupa ce a facut o pauza in cariera pentru a deveni mama.16:34 - Game la zero pentru Patricia, aflata la un singur game de calificarea in finala!16:24 - Inca un break pentru Patricia, care are 4-1 si e tot mai aproape de calificarea in finala!16:22 - Game complicat pentru Patricia, care conduce cu 3-1.16:11 - Patricia face break si conduce cu 2-1!16:08 - Game fara emotii pentru Patricia si scorul este 1-1.16:04 - Siegemund isi face serviciul in startul setului secund.15:49 - Siegemund isi face serviciul, iar acum Patricia serveste pentru a castiga primul set.15:44 - Patricia isi consolideaza break-ul si conduce cu 5-2.15:40 - Patricia face un break la zero si are 4-2!15:35 - Se merge cap la cap, iar Tig conduce cu 3-2.15:32 - Game fara emotii pentru Siegemund si scorul este 2-2.15:26 - Game foarte echilibrat, dar Patricia trece din nou in avantaj si are 2-1.15:19 - Siegemund isi face serviciul si scorul este 1-1.15:13 - Patricia salveaza o minge de break si conduce cu 1-0.Patricia Tig nu figureaza in clasamentul WTA, in timp ce Siegemund ocupa locul 77.Precedentele doua intalniri au fost castigate de Siegemund in trei seturi, in 2016.La casele de pariuri , Siegemund este considerata favorita.Meciul este televizat de Digi Sport 2.