Patricia Tig se califica in sferturi la Hua Hin

Ziare.

com

Tig (25 ani, 105 WTA), care si-a asigurat revenirea in top 100 mondial, s-a impus intr-o ora si 14 minute, dar se putea impune si mai rapid in fata modestei sale adversare (23 ani, 210 WTA), daca nu facea numeroase erori nefortate (printre care 8 duble greseli).Romanca si-a asigurat un cec de 6.275 dolari si 60 de puncte WTA, iar in sferturi va juca impotriva unei alte reprezentante a Chinei, Saisai Zheng (26 ani, 36 WTA), a patra favorita.Tig trecuse si in primul tur de o chinezoaica, a sasea favorita, Yafan Wang, cu 6-1, 1-6, 7-6 (5).