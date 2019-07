Patricia Tig se califica in sferturi la Jurmala si face un salt impresionant in clasamentul WTA

Ziare.

Sportiva noastra a trecut in optimi de ucraineanca Anhelina Kalinina, pe care a invins-o cu 6-4, 6-4.Patricia a avut nevoie de o ora si 19 minute pentru a castiga un meci in care s-a aflat aproape tot timpul la conducere.Jucatoarea noastra a profitat de serviciul slab al adversarei si a facut cinci break-uri in acest meci din tot atatea sanse.Pentru Patricia urmeaza un duel cu invingatoarea dintre Diana Marcinkevica si Anastasia Potapova.In urma calificarii in sferturile de finala, Patricia si-a asigurat un salt de 44 de locuri in clasamentul WTA si a ajuns pe 220. Sportiva noastra poate urca insa si mai mult in functie de ce va face in continuare.C.S.