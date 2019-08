Patricia Tig se califica spectaculos in finala de la Karlsruhe si urca peste 50 de locuri in clasamentul WTA

Urcare spectaculoasa in clasamentul WTA

Ziare.

com

Tenismena romana in varsta de 25 de ani a avut nevoie de mai putin de o ora pentru a trece in semifinale de italianca Jasmine Polini (locul 132 WTA).6-2, 6-0 a fost scorul semifinalei dintre Patricia Tig si Jasmine Polini.In ultimul act al turneului dotat cu premii in valoare totala de 125 de mii de dolari, reprezentanta noastra o va infrunta pe belgianca Alison Van Uytvanck (locul 65 WTA).Finala de la Karlsruhe dintre Patricia Tig si Alison Van Uytvanck e programata duminica dupa-amiaza.Odata cu calificarea in ultimul act al turneului din Germania, Patricia si-a asigurat un nou salt spectaculos in ierarhia intocmita de Asociatia de Tenis Feminin.Jucatoarea care in urma cu o luna nici macar nu avea loc va intra, incepand de saptamana viitoare, in Top 200 WTA!Cu punctele asigurate de calificarea in finala de la Karlsruhe, Patricia va face un salt de 53 de pozitii, pana pe locul 170 WTA.In cazul unei victorii in finala de maine, tenismena noastra va ajunge la 420 de puncte, cu care va urca pana pe locul 148 in ierarhia feminina la simplu.E cea de-a doua finala pe care Patricia o va disputa in mai putin de o luna, dupa cea pe care a pierdut-o la Bucharest Open.I.G.