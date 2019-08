Patricia Tig si-a aflat adversara din semifinale la Karlsruhe

Ziare.

Reprezentanta noastra o va intalni in penultimul act al turneului din Germania pe italianca Jasmine Paolini.Jucatoarea aflata pe locul 132 in ierarhia WTA a trecut in sferturi de Stephanie Wagner in doua seturi, scor 7-5, 6-4.Semifinala dintre Patricia Tig si Jasmine Paolini va avea loc sambata, in jurul orei 17:00.125.000 de dolari sunt premiile totale ale turneului de la Karlsruhe.I.G.