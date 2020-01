Patricia Tig si Laura Paar, in optimi la Bendigo

Ziare.

com

Tig (25 ani, 113 WTA) a trecut de olandeza Indy de Vroome (23 ani, 207 WTA) cu 6-3, 7-5, intr-o ora si 44 de minute, desi a comis 7 duble greseli.Laura Paar (31 ani, 217 WTA) s-a impus cu 6-3, 6-4 in fata sarboaicei Natalija Kostic (25 ani, 180 WTA), dupa o ora si 55 de minute.Jaqueline Adina Cristian (21 ani, 208 WTA) a fost invinsa pe americanca Sachia Vickery (24 ani, 155 WTA) cu 1-6, 7-5, 7-5, dupa doua ore si 8 minute. Romanca a condus cu 4-0 in setul decisiv.Tig, principala favorita, va juca in optimi cu australianca Jaimee Fourlis, in timp ce Paar o va infrunta pe Kristina Kucova (Slovacia), cap de serie numarul opt.