Reactia Patriciei Tig dupa calificarea in finala Bucharest Open

"Nu a fost chiar un meci usor. Uneori aparentele inseala. Am mai jucat cu Laura de doua ori. Si acum a fost un meci destul de greu, fizic si mental. Din fericire pentru mine am reusit sa raman foarte calma de-a lungul meciului si cred ca poate din cauza asta a parut foarte usor. Stiam ca daca o sa fac tot ceea ce trebuie probabil ca va veni si victoria. A fost la final un moment foarte emotionant pentru mine. Nu mi s-a mai intamplat sa plang pe teren sau alte chestii de genul asta. Pur si simplu a fost totul foarte emotionant, a fost o bucurie imensa pentru mine si cred ca de aceea am izbucnit in lacrimi. Sa castig aici ar fi un pas inainte, ar fi ca o eliberare. Eu am mai jucat o finala (n.r. - la Baku in 2015), pe care am pierdut-o. Ar fi un lucru pozitiv si foarte frumos sa castig acum. Iar pentru turneu si pentru romanii care ne sustin in fiecare zi cred ca ar fi la fel de frumos", a spus Tig intr-o conferinta de presa."Din pacate pentru mine, simt ca am evoluat ca jucatoare numai dupa ce am devenit mama. Nu am invatat prea multe in prima parte a carierei, chiar mai deloc. Incerc foarte mult sa fiu mai umila, mai docila si recunoscatoare pentru ceea ce primesc si am primit de-a lungul anilor. Cred ca intr-o oarecare masura maturitatea pe care am simtit-o o data ce am devenit mama m-a ajutat foarte mult in perioada aceasta. Vad lucrurile altfel, sunt mult mai calma, mai relaxata, stiu ca viata nu se termina cu pierderea unui meci de tenis. Vreau sa joc cat pot eu de bine, chiar daca pare ceva mecanic. Sa iau meci cu meci, sa incerc sa gasesc solutii de a reveni in meci si de a castiga... pentru mine asta e obiectivul. Si nu daca o sa castig finala ce o sa fie, sau daca pierd finala ce o sa fie... Sau daca pierd in primul tur la urmatorul turneu o sa fie tragedie... Nu, pur si simplu o sa fac tot ce tine de mine si sper sa fie bine", a adaugat ea.Jucatoarea romana, care ar putea intra in top 200 mondial in cazul in care va castiga trofeul la Bucuresti, a afirmat ca isi va face un plan in functie de adversara din finala."Nu le cunosc aproape deloc pe celelalte jucatoare din semifinale (n.r. - Martina Di Giuseppe si Elena Ribakina) . Pe Ribakina am vazut-o putin in meciurile trecute, stiu ca da foarte tare in minge. Are un serviciu foarte puternic si un clasament bun... Iar pe Martina nu am vazut-o... poate si din cauza lipsei mele de pe circuit. O sa ma uit la meci si o sa imi fac impreuna cu Razvan (n.r. - antrenorul Razvan Sabau) un plan pentru finala in functie de cine va castiga meciul", a mentionat ea.Jucatoarea Patricia Tig, singura romanca ramasa in competitie, s-a calificat, sambata, in finala probei de simplu la BRD Bucharest Open dupa ce a invins-o pe germana Laura Siegemund, favorita numarul 6, cu scorul de 6-3, 6-1.Tig este a treia jucatoare romana care atinge finala competitiei gazduita de Arenele BNR . Celelalte doua care au ajuns in utimul act au si castigat trofeul, Simona Halep in 2014 si 2016, respectiv Irina Begu in 2017.Aceasta este a doua finala din cariera jucatoarei romane dupa cea din 2015 de la Baku, unde era invinsa de sportiva rusa Margarita Gasparian (scor 6-3, 5-7, 6-0) .