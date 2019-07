Reactia Patriciei Tig dupa victoria splendida de la Bucharest Open

Ziare.

Sportiva a marturisit ca Bucharest Open reprezenta un mic obiectiv pentru ea si ca l-a atins."Inseamna foarte mult pentru mine, a fost un mic obiectiv turneul acesta pentrut mine", a spus Tig, potrivit DigiSport Patricia Tig s-a calificat in semifinalele turneului Bucharest Open dupa o victorie superba obtinuta in fata Kristynei Pliskova.Sportiva noastra s-a impus in trei seturi, scor 6-3, 3-6, 6-3 dupa mai putin de doua ore de joc.In semifinale, Patricia Tig o va infrunta pe Laura Siegemund, cea care a invins-o vineri pe Irina Begu