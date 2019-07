Surpriza uriasa la Bucharest Open: Patricia Tig, fara loc in clasamentul WTA, a eliminat principala favorita!

Ziare.

Jucatoarea revenita recent in circuitul WTA dupa mai multe accidentari si o sarcina a reusit s-o elimine pe favorita principala a turneului si, totodata, campioana de anul trecut, letona Anastasija Sevastova.6-2, 7-5 a fost scorul cu care Patricia Tig, ajunsa pe tabloul principal dupa ce a trecut de calificari, s-a impus in meciul din turul doi al turneului programat in capitala Romaniei."A fost un meci greu. Ma asteptam sa am de lucru pentru a putea s-o inving. Sevastova e chiar un model pentru mine! E o bucurie enorma s-o pot invinge aici acasa", a spus Patricia dupa terminarea intalnirii.5.900 de dolari si 60 puncte WTA si-a asigurat Patricia Tig odata cu calificarea in sferturi.In sferturile de finala, tenismena romana care n-are pozitie in clasamentul WTA o va intalni vineri, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatori, pe favorita numarul 8, cehoaica Kristyna Pliskova.I.G.