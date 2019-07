Urcare spectaculoasa in clasamentul WTA pentru Patricia Tig

Ziare.

Tenismena romana in varsta de 24 de ani, fara pozitie in clasamentul WTA inainte de Bucharest Open, si-a asigurat un salt de 9.568 de pozitii, dupa ce s-a calificat in sferturile de finala ale turneului din capitala Romaniei 431 e locul pe care Patricia Tig il ocupa in ierarhia LIVE a WTA, cu 80 de puncte stranse.Bucharest Open e primul turneu WTA la care Patricia Tig ia parte in ultimii doi ani, in care s-a confruntat cu mai multe accidentari, dar a si nascut.83 e cel mai bun loc ocupat de Patricia in ierarhia WTA, in luna aprilie a anului 2017.Joi dupa-amiza, Patricia Tig a produs o uriasa surpriza la Bucharest Open 2019, dupa ce a eliminat-o in doua seturi pe favorita numarul 1 si, totodata, campioana de anul trecut, Anastasija Sevastova.In sferturile de finala, tenismena romana care n-are pozitie in clasamentul WTA o va intalni vineri, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatori, pe favorita numarul 8, cehoaica Kristyna Pliskova.I.G.