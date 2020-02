Urcare spectaculoasa in clasamentul WTA pentru Patricia Tig

Ziare.

Reprezentanta noastra in varsta de 25 de ani va urca peste 20 de pozitii dupa ce a reusit, vineri, sa se califice in semifinale turneului de la Hua Hin In ierarhia LIVE a WTA, Patricia are 759 de puncte si ocupa locul 84, in urcare cu 21 de pozitii!Cu o victorie in semifinala programata maine, Patricia va ajunge la 829 de puncte si se va cocota pe locul 75!Daca mergem cu calculele si mai departe, castigarea turneului de la Hua Hin o va propulsa pe Patricia pana pe locul 64, cu 929 de puncte!In semifinalele de la Hua Hin, sportiva noastra o va intalni pe poloneza Magda Linette , aflata pe locul 42 in ierarhia intocmita de Asociatia de Tenis Feminin.275.000 de dolari sunt premiile totale la turneul ce are loc saptamana aceasta in Thailda.I.G.