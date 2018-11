Primele marturii din instanta in cazul mortii fotbalistului Ekeng: M-am intors si l-am vazut prabusit pe teren

"Ambulanta era echipata corespunzator"

Incurcaturile de pe teren

A durat mai mult pana au iesit de pe stadion

Interceptarea

Acuzatiile

Ziare.

com

Fotbalistul Florin Lucian Tanase de la FCSB a fost audiat ca martor in acest caz. Atunci cand s-a intamplat tragedia, fotbalistul juca pentru echipa Viitorul Constanta."La un moment dat, in timpul meciului dintre Dinamo Bucuresti si Viitorul Constanta, in timpul celei de-a doua reprize, in spatele meu am auzit un zgomot. M-am intors si l-am vazut pe Patrick Ekeng prabusit pe teren.La scurt timp, aproximativ 30 de secunde, langa noi si-a facut aparitia medicul echipei Dinamo.Am vazut ca acesta l-a apasat pe piept de cateva ori. Dupa un minut si vreo 30 de secunde, pe teren si-a facut aparitia si ambulanta. Nu stiu ce s-a mai intamplat, deoarece nu am mai stat langa acestia. Dupa aproximativ alte 3 minute, jucatorul a fost ridicat pe targa.", a spus fotbalistul.Tanase a povestit ca, in momentul in care Ekeng era pe jos, i-ar fi spus medicului: "Nu vezi ca nu mai respira!".O alta declaratie cheie este a lui Gheorghe Nicolae Stanel. Barbatul lucra ca sofer pe ambulanta Puls, atunci cand a avut loc meciul dintre Dinamo Bucuresti si Viitorul Constanta. Din echipaj mai faceau parte un asistent medical si medicul Elena Duta."Ambulanta era echipata corespunzator participarii la un eveniment fotbalistic. Stiu ca avea in dotare defribilator, EKG, aspirator, laringoscop, echipament necesar intubarii, masca de oxigen etc", a declarat Stanel.In timpul meciului de fotbal, la un moment dat, s-a solicitat interventia ambulantei pe stadion. Suporterii ar fi fost cei care i-au chemat."Stiu ca doamna doctor si asistentul au fugit pe teren. Din cate imi aduc aminte, nu aveau asupra lor echipament medical. Stiu ca medicul Elena Duta avea asupra ei in permanenta un pulsoximetru (care masoara oxigenul din sange-n.red.) ", povesteste soferul.Dupa ce a ajuns cu ambulanta pe terenul de fotbal, Stanel a vazut fotbalistul cazut."Doamna doctor deja ajunsese acolo. M-am dat jos din masina, m-am dus in spatele ambulantei de unde am luat defribilatorul. Am iesit cu acesta din ambulanta, voiam sa-l duc doamnei doctor. In acel moment, asistentul medical a venit si a luat trusa de prim-ajutor. Nu am apucat sa-i dau defribilatorul, deoarece toata lumea imi spunea sa aduc targa", spune soferul.Medicul i-ar fi cerut sa se grabeasca, iar soferul s-ar fi conformat. A pus defribilatorul in masina si a iesit cu targa."Jucatorul a fost ridicat pe targa de ceilalti jucatori si urcat in masina. Pe terenul de fotbal eu nu am vazut sa i se fi aplicat tratament medical, am fost ocupat cu cele descrise. Nu am vazut ca acestuia sa i se fi aplicat vreun echipament medical. In momentul in care a fost pus pe targa, am vazut ca pe deget avea un pulsoximetru.Dupa ce a fost in interiorul ambulantei, am vazut ca au fost scoase cablurile pentru monitorizarea pacientului", povesteste soferul.In cateva minute au ajuns la Spitalul Floreasca: "a durat mai mult sa iesim de pe stadion."La spital, dupa oprirea ambulantei, a coborat pentru a deschide usile din spate.Electrozii erau fixati pe pielea pacientului, nu stiu daca avea tricoul ridicat sau tricoul era scos. Am scos pacientul din ambulanta si l-am predat celor de la Unitatea Primiri Urgente (UPU) . Acestia au conectat propriul defribilator si l-au restituit pe al nostru", isi aminteste martorul.Medicii de la UPU au administrat diferite substante si au trecut la aplicarea de socuri.In discutia telefonica din 6 mai 2016, Stanel spunea ca Corpul de control a facut fotografii la echipamentele medicale din ambulanta.", ar fi spus soferul in interceptari., a intrebat avocatul."Pe ambulanta de pe stadion era echipamentul aferent acesteia", a precizat soferul.Urmatorul termen din proces a fost stabilit pe 9 ianuraie, cand vor continua audierile de martori.Procurorii explica in rechizitoriu ca Elena-Mihaiela Duta, in calitate de medic specialist medicina de urgenta, delegata ca sa asigure asistenta medicala de urgenta la meciul de fotbal din 6 mai 2016 de pe Stadionul Dinamo, nu a luat masurile care se impuneau privind starea fotbalistului Patrick Ekeng, care s-a prabusit pe teren in timpul partidei.Procurorii spun ca medicul nu a evaluat corect starea jucatorului in functie de care trebuia sa ia masurile adecvate, iar ulterior, dupa ce a constatat ca acesta a intrat in fibrilatie ventriculara, nu a aplicat protocolul de resuscitare.Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti afirma ca medicul ar fi putut sa prevada "rezultatul inactiunii sale", care a pus in pericolul viata pacientului." (...) A sporit astfel un pericol insemnat pentru viata pacientului, pericol care nu a mai putut fi inlaturat, acesta decedand in ciuda interventiei ulterioare a personalului medical din cadrul Spitalului "Floreasca", neprevazand rezultatul inactiunii sale, desi trebuia si putea sa prevada producerea acestui rezultat", scriu procurorii.