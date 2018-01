DNA cere la Inalta Curte redeschiderea unui dosar care-l vizeaza pe vicepremierul Stanescu

Ziare.

com

Potrivit site-ului ICCJ, dosarul a fost inregistrat in 17 ianuarie, iar alaturi de Stanescu intimati in dosar mai sunt Marian Belu Briceag, Florin Cotosman si Remus Manolache.Procurorii DNA Craiova au investigat acum cativa ani modul de finantare a echipei de fotbal FC Aluminiu ALRO Slatina de catre Consiliul Judetean Olt, in perioada in care Paul Stanescu era presedinte al CJ.Cercetarile au fost incepute in urma unui raport al Curtii de Conturi pentru anul 2010, vizand o. In 2013, dosarul a fost inchis de DNA Craiova. Intre timp, se pare ca au aparut noi informatii, din moment ce procurorii au cerut ICCJ redeschiderea spetei.Paul Stanescu a condus Consiliul Judetean Olt intre anii 2008 si 2016.Stanescu, presedinte al PSD Olt, a preluat functiile de ministru al Dezvoltarii si vicepremier dupa ce Sevil Shhaideh a demisionat din Guvern in urma anchetei DNA in dosarul Belina.Cand a fost propus in Guvern, spunea ca in viata lui nu a "dat cu subsemnatul" la DNA.Afla mai multe date despre viata profesionala si politica lui Paul Stanescu, dar si despre averea sa