Paul Stanescu a demisionat din Guvern: Nu m-am agatat niciodata de vreun scaun!

"In contextul evenimentelor din ultima vreme de pe scena politica, va aduc la cunostinta ca astazi, 26 noiembrie, mi-am depus cererea de demisie din functia de viceprim-ministru, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Aceasta a fost inregistrata la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 16495/26.11.2018.Am spus-o si o repet: sunt un om de onoare, responsabil si implicat,Referitor la mandatul meu de ministru, vreau sa spun ca l-am acceptat cu greu, la insistentele conducerii partidului, dar, atat timp cat am ocupat aceasta functie, am facut tot ce mi-a stat in putinta pentru a-mi exercita atributiile la minister cu responsabilitate si implicare, in asa fel incat nimeni sa nu aiba ce sa-mi reproseze!", se arata intr-un comunicat de presa transmis de Stanescu."Am fost in permanenta orientat catre obiective cu impact la nivelul populatiei, iar prioritatea mea, ca viceprim-ministru si ministru al Dezvoltarii, a fost reprezentata de investitiile in infrastructura de sanatate, educatie, locuire, apa si canalizare!Cred, in continuare, ca tara are nevoie de unitate si de guvernare responsabila, le multumesc tuturor celor care au avut incredere in mine si m-au sprijinit, precum si colegilor din Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, alaturi de care am facut o echipa extraordinara!", mai precieaza Paul Stanescu.Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat, luni, dupa sedinta BPN a PSD, ca i-a cerut demisia lui Paul Stanescu, insa vicepremierul a refuzat acest lucru "I-am cerut lui Paul Stanescu demisia, nu a dorit sa si-o dea. Daca am semnat revocarea, e normal ca vreau schimbarea lui din Guvern. E un fapt incheiat, s-a dat vot in CEX pentru demisia lui Paul Stanescu, privim spre viitor", a declarat Viroica Dancila, luni, la Parlament.Amintim ca PSD a decis in ultima sedinta CEx schimbarea lui Paul Stanescu cu Ilan Laufer. Ulterior, presedintele a respins propunerea, iar urmatoarea varianta a PSD a fost Lia Olguta Vasilescu.Amintim ca si ministrul Transporturilor, Lucian Sova, si-a dat demisia, saptamana trecuta